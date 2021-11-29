РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. Солистки вокальной студии «Мелодия» Инна Тхорик и Мария Зикеева из Котельников стали лауреатами первой степени открытого фестиваля-конкурса самодеятельного народного творчества «Рио-Рита 55+», сообщает пресс-служба администрации города Котельники.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу конкурс проводили в онлайн-формате.

В этом году в конкурсе участвовали 670 человек из 33 городских округов Московской, Нижегородской областей и Рязани. Их способности оценивало профессиональное компетентное жюри.

Певицы из Котельников стали первыми в двух номинациях - сольное и дуэтное вокальное творчество.