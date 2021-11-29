РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. Солистка ансамбля эстрадного пения «Серпантин» Валерия Коровина из городского округа Котельники стала лауреатом второй степени Международного фестиваля-конкурса «Мы вместе», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» организовали в 2008 году. Его основатель детский композитор Александр Ермолов.

Кроме проявления творческого потенциала, конкурс нацелен на то, чтобы участники детских коллективов могли найти друзей.