РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В пяти домах микрорайона Климовск городского округа Подольск снизят параметры тепловой энергии на инженерных сетях горячего водоснабжения и отопления 30 ноября из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

30 ноября также временно отключат электроэнергию в доме №4 по улице Победы в Климовске. Света не будет из-за ремонтных работ.

МУП «Подольская теплосеть» начнет работы в 09:00. Снижение параметров тепловой энергии на инженерных сетях будет по адресам: улица Революции, 4, 6; улица 8 Марта, 12; улица Серпуховская, 3, 4.