РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 ноя. Жители подмосковного Королева могут принять участие в акции помощи детям-инвалидам, сообщила «РИАМО в Королеве» организатор благотворительной акции.

3 декабря в семейном клубе «Мультяшка» пройдет благотворительное мероприятие для детей-инвалидов. Начнется праздник для маленьких героев в 11:00 по адресу: Королев, ул. Пионерская, д. 30, корп. А (ориентир — магазин «Верный»), 2 этаж.

«Каждый день эти маленькие герои сражаются за свое здоровье. А в такой борьбе очень важно чувствовать поддержку. И мы можем оказать ее. Мы ждем на празднике и особенных детей, и тех, кто готов им помочь», - сказала собеседница агентства.

Помочь в проведении праздника могут все желающие, предприниматели, рукодельницы, неравнодушные жители города. По вопросам оказания помощи можно обратиться по телефону: 8(977)990-59-76.