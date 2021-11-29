РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Сотрудники ГИБДД в Подольске за прошедшую неделю выявили порядка 70 пешеходов, нарушивших ПДД, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 22 по 28 ноября в городском округе провели профмероприятие «Пешеход».

За время рейда автоинспекторами пресечено 67 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами. Из них у 32 пешеходов не было световозвращающих элементов на верхней одежде.

С нарушителями были проведены профилактические беседы по теме соблюдения ПДД.