РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В доме культуры «Силикат» котельников состоялся концерт «Мамино сердце», сообщает пресс-служба администрации города.

Праздничное мероприятие было посвящено Дню матери.

Глава городского округа Сергей Жигалкин вручил благодарственные письма и подарки женщина, которые проявляют активную гражданскую позицию в общественной жизни муниципалитета.

День матери начали отмечать в РФ с 1998 года. Его инициатором выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. День матери отмечают каждый год в последнее воскресенье ноября.