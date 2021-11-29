РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В конноспортивном клубе «Белая Дача» провели соревнования по выездке, сообщает пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Турнир провели в рамках «Кубка победителей» на призы Спортивной школы Олимпийского резерва «Белка».

В программе «Предварительный приз для детей, тест А» первое место заняла Виктория Винокурова с лошадью по кличке Прихожанин. Второе место получила Дарья Сидорова и ее Олд Плейс. Третье место досталось Ксении Дегтярь и ее Арсеналу.

Турнир по разным дисциплинам конного спорта будет проходить несколько дней, всего пройдет более 700 стартов.