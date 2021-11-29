РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» передал спорткомплексу «Котельники» инвентарь, сообщает пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Инвентарь предназначен для тренировок клуба «Активное долголетие».

Для занятий жителям Котельников передали гантели, гимнастические палки, мячи, ковры и степ-платформу.

В Подмосковье с 2019 года реализуется программа «Активное долголетие». Присоединиться к ней могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. В новом сезоне пройдет фотоконкурс «Зимние пейзажи Подмосковья» и экскурсии на фабрики елочных игрушек региона.