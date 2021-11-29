РИАМО - 29 ноя. Футболисты московского «Спартака» завершили вничью гостевой матч с «Уфой», игра прошла в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Матч закончился со счетом 1:1.

Первый гол в игре забил футболист «Уфы» Алексей Никитин на 70-й минуте. На 86-й минуте матча «красно-белые» остались в меньшинстве после удаления защитника Николая Рассказова, которому показали 2 желтые карточки.

За нарушение в отношении игрока «Спартака» Александра Соболева судья назначил пенальти в ворота «Уфы». Соболев забил мяч.

«Спартак» с 20 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками находится на 12-й строчке.