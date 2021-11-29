РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 ноя. В Домодедове в 2023-2024 гг. появится клинический госпиталь «Мать и дитя», сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Сейчас идет этап проектирования. Госпиталь построят вдоль трассы М-4, на въезде в округ. Строительство запланировано на 2023-2024 годы.

«Проект будет включать большой перинатальный корпус площадью 16 тысяч квадратных метров, а также лечебно-диагностический центр. Несмотря на то, что госпиталь будет частным, пациентов примут по полису ОМС», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медицинскому персоналу клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя» государственные награды Российской Федерации, награды Московской области и знаки отличия губернатора.