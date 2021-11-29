РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В доме культуры «Силикат» организовали творческий вечер «Поставьте памятник деревне», сообщает пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Для участников любительского объединения «Семейный клуб» организовали концерт с участие Заслуженного артиста России Юрия Оляновского, гармониста Александра Плешакова и саксофониста Олега Ожогина.

Также участники мероприятия читали стихотворения. В том числе, собственного сочинения.

Ранее в Подольске творческий вечер заслуженной артистки России Ольги Шаляпиной завершил фестиваль «Агафонниковские вечера».