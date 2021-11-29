РИАМО - 29 ноя. Предварительное расследование в отношении 19-летнего жителя Подмосковья по делу об осквернении стенда с фотографией ветерана Великой Отечественной войны завершено. Инцидент произошел в московском районе Измайлово, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее в городскую прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести и достоинства ветерана ВОВ.

В ноябре молодой человек осквернил стенд, посвященный памяти защитников Отечества. Также он разместил видео в Сети, на котором видно, как он справляет нужду на стенд с фотографией ветерана. Нарушителя задержали в Санкт-Петербурге.

Ранее суд арестовал юношу до 25 января 2022 года.