РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В рамках проекта «Активное долголетие» директор спорткомплекса «Котельники» Михаил Набокин провел занятие по дыхательной гимнастике, сообщает пресс-служба администрации города.

Тренировка помогает насыщать органы кислородом, улучшить обмен веществ и кровообращение. Дыхательная гимнастика полезна для всего организма.

Тренировки проходят каждую пятницу.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. В новом сезоне пройдет фотоконкурс «Зимние пейзажи Подмосковья» и экскурсии на фабрики елочных игрушек региона.