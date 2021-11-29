РИАМО - 29 ноя. Следователи начали проверку по информации СМИ о ДТП в Раменском округе с участием рейсового автобуса, она организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир, которые ехали в легковом автомобиле, еще 2 человека из рейсового автобуса были госпитализированы.

В рамках начатой проверки специалисты планируют установить все обстоятельства данного ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, ведомство также поручило проверку данной аварии Раменской городской прокуратуре.