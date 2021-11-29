РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 ноя. В Королеве 1 декабря покажут фильм в рамках дней научного кино, сообщили в совете молодых ученых города.

1 декабря в 16:30 в Интерактивном павильоне «Космос» в Центральном парке состоится показ фильма «Робот, я люблю тебя?» в рамках дней научного кино.

После просмотра зрителей ждет дискуссия с молодым ученым и специалистом Технологического университета Алексеем Кремлевым. Он является мастером производственного обучения Дома научной коллаборации им. А.М. Исаева, победителем Всероссийского молодежного конкурса исследовательских работ и инженерных проектов «Космос-2021», руководителем сети технологических кружков «Умная механика».

Для посещения мероприятия необходима предварительная запись по ссылке.