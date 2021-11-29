РИАМО - 29 ноя. МособлЕИРЦ подвел итоги работы территориальных управлений за III квартал этого года, переходящий кубок из рук гендиректора Олега Савельева вручили лидеру - коллективу управления «Коломна». Об этом сообщается на сайте компании.

Работу управлений МособлЕИРЦ оценивают каждые 3 месяца по 10 критериям. Из них самыми важными являются собираемость платежей, качество обслуживания и отсутствие жалоб со стороны клиентов.

В коломенское управление входят 4 клиентских офиса. В нем трудятся 43 сотрудника. Всего данное управления обслуживает свыше 80 тыс. человек. В начале текущего года управление «Коломна» занимало 19 место в рейтинге.

«Когда мы увидели, что так отстаем от лидеров, сработало чувство дружеского соперничества. Каждый сотрудник постарался улучшить работу на своем направлении. Например, нужно было повысить эффективность обучения менеджеров», – отметила начальник управления МособлЕИРЦ «Коломна» Мария Михайлова.

По ее словам, в управлении трудятся и опытные специалисты со стажем свыше 20 лет, и молодые работники. Все сотрудники ответственно подошли к делу: они учились и сдавали тесты, поэтому управление достигло такого результата.

По итогам третьего квартала текущего года стал известен и лучший руководитель регионального направления МособлЕИРЦ. Им стал руководитель направления «Юг» Карэн Папикян. Все три лидера рейтинга управлений компании находятся под его управлением.