РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В конноспортивном клубе «Белая Дача» в Котельниках проходят соревнования по конному спорту «Кубок победителей» на призы спортивной школы олимпийского резерва «Белка», сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего проведут более 700 стартов.

Людмила Никитинская выиграла в манежной езде на пони. В маршруте с препятствиями высотой до 45 сантиметров победила Татьяна Леонова, до 60 сантиметров – Виктория Ягмырова, до 80 сантиметров – Дарья Дьячкова.

Турнир по разным дисциплинам конного спорта будет проходить несколько дней, всего пройдет более 700 стартов.