РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Выпускники школ подмосковного Подольска напишут итоговое сочинение 1 декабря, по его результатам учащихся будут допускать к сдаче Единого государственного экзамена, сообщается на сайте администрации округа.

Точные темы будут опубликованы перед началом экзамена, однако направления для тем известны уже сейчас: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»; «Преступление и наказание – вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Результаты испытания выпускники смогут узнать в своих образовательных учреждениях. Успешное написание сочинения станет допуском к сдаче Единого государственного экзамена.

Дополнительные даты для написания итогового сочинения учениками, пропустившими основной день, – 2 февраля и 4 мая 2022 года. Пересдать сочинение смогут выпускники, которые получат «незачет» или не напишут работу по уважительной причине.