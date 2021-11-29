РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 ноя. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

36-летнего местного жителя задержали возле одного из домов на ул. Новая в селе Домодедово.

В результате личного досмотра задержанного полицейские обнаружили и изъяли в кармане его куртки 1 сверток из полимерного материала с веществом светлого цвета, которое согласно проведенному химическому исследованию является наркотическим средством – мефедрон массой 150 граммов.

Кроме этого, в ходе осмотра квартиры по месту фактического проживания фигуранта в одном из домов на ул. Курыжова сотрудники полиции обнаружили и изъяли упаковочный материал и электронные весы.

Задержанный признался, что намеревался сбыть указанный наркотик с помощью тайников-закладок на территории городского округа Домодедово.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.