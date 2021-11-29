РИАМО - 29 ноя. Композитор и народный артист России Алексей Рыбников стал временно исполняющим обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл», сообщается на сайте департамента культуры столицы.

Основатель и художественный руководитель театра «Градский Холл», народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни от инфаркта.

«Театры с современным вокальным репертуаром – это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», – сказал Рыбников.

Он отметил, что находился с Градским в дружеских отношениях многие годы, и считает его великим музыкантом, который был яркой творческой личностью и подвижником современного музыкального театра.

Алексей Рыбников – советский и российский композитор, автор множества популярных музыкальных произведений, в том числе знаменитых рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

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