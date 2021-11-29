РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 70 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 664 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье с 27 по 29 ноября выявили 6 149 случаев Covid-19, из них за прошедшие сутки - 2 236.

За все время пандемии в регионе подтверждено 587 351 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 10 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 519 442 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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