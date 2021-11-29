РИАМО - 29 ноя. Московская область по итогам октября 2021 года попала в тройку самых упоминаемых в СМИ российских регионов в контексте национальных проектов. Соответствующее исследование подготовила компания «Медиалогия».

Подмосковье оказалось на втором месте. На первом месте медиарейтинга расположилась Самарская область, а на третьем – Краснодарский край.

СМИ сообщали, что министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский побывал с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. Целью поездки был обмен опытом по утилизации ТКО в рамках нацпроекта «Экология».

В Подмосковье также прошел тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД – общеобластной зачет-2021». Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области, ГИБДД региона и «Союза безопасности дорожного движения».

Также СМИ отмечали, что с сентября текущего года в подмосковных лесничествах собрали почти 4 т желудей. Семена дуба используют для посева новых лесов на территории региона. Работы по сбору и последующему посеву семян дуба проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинговая таблица составлена на основе медиаиндекса, при расчете которого учитывается влиятельность источника информации и другие параметры.