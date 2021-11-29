РИАМО - 29 ноя. На столичных дорогах наблюдаются заторы сложностью в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Проблемы в движении транспорта отмечаются на северо-востоке, севере, западе, юге и юго-востоке МКАД. Крупные заторы образовались на ТТК и Садовом кольце.

В центре города пробки наблюдаются на Бульварном кольце, набережных, Тверской улице, улице Сретенке и других.

Около МКАД пробки образовались на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе.

Дороги разгрузятся до 5 баллов к 20 часам. Трассы и улицы города станут свободными после 21 часа – тогда прогнозируются пробки в 3 балла.