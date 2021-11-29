РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В конноспортивном клубе «Белая Дача» городского округа Котельники провели соревнования по выездке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания прошли в рамках турнира «Кубок победителей» на призы спортивной школы олимпийского резерва «Белка».

Маргарита Воробьева и Вероника Васильева стали победителями в разных зачетах в программе «Тест для начинающих». Спортсменки выступали на лошади по кличке Игрунья.

Администрация округа поздравила победителей и призеров. Также им пожелали не останавливаться на достигнутом.