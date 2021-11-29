РИАМО - 29 ноя. Столичные полицейские задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве на более чем 3 млн рублей под предлогом инвестиций, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Заявитель сообщил, что передал мужчине свыше 3 млн рублей под предлогом инвестирования, а деньги были похищены.

Было установлено, что мошенник запустил в соцсетях агрессивную рекламу, в которой были призывы вложить деньги в одну из микрофинансовых организаций под высокие проценты. Злоумышленник в ходе переговоров предложил будущей жертве открыть аккаунт на базе инвестиционной интернет-платформы, а также взял у мужчины деньги якобы для зачисления на виртуальный счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 44-летнего москвича. В ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы и документы, которые имеют значение для следствия.

Злоумышленнику предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.