РИАМО - 29 ноя. С начала 2021 года школьники и студенты Московской области совершили в автобусах компании «Мострансавто» более 17,8 млн поездок, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

При этом свыше 5,7 млн поездок школьники и студенты совершили с начала учебного года.

В среднем по будням в ноябре на маршрутах отметили около 67 тыс. транзакций по картам «Стрелка» школьника и учащегося в сельской местности.

Наиболее востребованными за 3 месяца маршрутами в регионе стали №22 ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская) (82 тыс. поездок учащихся), №344 Химки (платф. Левобережная) – Москва (станция метро «Ховрино») (64,4 тыс.), №21 ст. Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19 (почти 63 тыс.).

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности на общественном транспорте в Московской области действуют спецтарифы и скидки. Родителям следует своевременно пополнять баланс транспортных карт и обеспечивать наличие у юных пассажиров документов, которые подтверждают возраст и льготу.