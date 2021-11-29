РИАМО - 29 ноя. В столице завершилась реконструкция 6 газопроводов-дюкеров, последним из обновленных стал городской газопровод «Рубцовский», в ближайшем будущем специалистам «Мосгаза» предстоит обновить 7 оставшихся дюкеров. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В прошлом веке газовые трубы в Москве укладывали прямо по дну реки. Сейчас мы строим специальные шахты и прокладываем газопровод в тоннелях под землей. Так гораздо быстрее, надежнее и экологичнее», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на сегодняшний момент завершилась реконструкция 6 из 13 городских дюкеров. Сейчас работы продолжаются на «Щукинском», «Кутузовском» и «Гольяновском» дюкерах. Обновленные трубы не потребуют замены не менее 50 лет.

Программа перекладки газопроводов-дюкеров запущена в мегаполисе в 2018 году. Уже отреставрированы «Автозаводский», «Даниловский», «Химкинский», «Новодевичий», «Тушинский» и «Рубцовский».

Проекты реконструкций нацелены не только на обновление газопроводов с истекающим сроком годности, но и на внедрение новых технологических и экологических решений.