РИАМО - 29 ноя. Ученые из НИЦ имени Гамалеи начали работу по адаптации российской вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает Федеральное агентство новостей.

В массовое производство модифицированная вакцина может поступить через 45 дней, если необходимость в ней будет. При этом в центре имени Гамалеи уверены, что их препарат, который используется в стране сейчас, способен нейтрализовать новый штамм Covid-19.

Впервые новый штамм коронавирусной инфекции нашли на юге Африки, затем его выявили в некоторых странах Европы, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. В России случаев заражения «омикроном» не фиксировали.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что существует высокая вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса.

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