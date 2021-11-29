РИАМО - 29 ноя. Нагатинский районный суд Москвы заключил под стражу 23-летнего Сергея Новикова, спровоцировавшего полицейскую погоню со стрельбой на МКАД. Позже в автомобиле и квартире мужчины нашли наркотики, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По ходатайству следователя СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Нагатинским районным судом <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что при обыске в арендованной квартире мужчины обнаружили более 1 тыс. расфасованных пакетов и свертков с неизвестным веществом. Предположительно, это синтетический наркотик. Сейчас его исследуют эксперты.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе Нагатинского суда столицы, Новикова арестовали на срок 1 месяц 30 суток – до 26 января 2022 года.

Погоня со стрельбой произошла на внутренней стороне МКАД 26 ноября. Сотрудники ДПС остановили BMW X5, в ходе проверки документов водитель попытался сбежать, сталкиваясь с другими машинами. Одна из них загорелась. Правоохранители начали погоню, однако водитель не реагировал на требования остановиться. Мужчина прекратил попытки побега и сдался только после того, как полицейские открыли огонь на поражение. После поимки мужчины в багажнике его авто нашли 6 кг мефедрона.

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