РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. 14 медалей различного достоинства выиграли спортсмены из городского округа Котельники на турнире по дзюдо на призы бронзового призера Олимпийских игр в Афинах Дмитрия Носова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первое место завоевали Иван Гунько, Денис Струков и Матвей Капсамун. Вторыми стали Сергей Аксенов, Антон Крылов, Ирина Речкина и Слава Егоян.

На третью ступеньку пьедестала взошли Артем Карпов, Дмитрий Геролев, Матвей Федоров, Даниил Гринь, Даниил Фокин, Алексей Гущин и Степан Прокофьев.

Турнир проходил в Москве. В нем участвовали более 120 спортсменов из столицы, Подмосковья, Ханты-Мансийска, Ленинградской области и Смоленска.