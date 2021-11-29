РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 ноя. Горожане сдали 18 л крови в Королеве в рамках проведенного в понедельник Дня донора, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Эта акция была последней в текущем году. Кровь в понедельник сдали 40 человек.

Всего за 2021 год в 5 донорских акциях приняли участие 267 человек. С их помощью удалось заготовить 97,5 л крови.

Организаторами акции являются отделение переливания крови Центральной городской больницы, Московская областная станция переливания крови и молодежный центр «Космос».