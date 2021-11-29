РИАМО - 29 ноя. В столице провели несколько выставок, посвященных 80-летию формирования столичного народного ополчения. Кроме того, со своей экспозицией прибыли и коллеги из Сербии, сообщил заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин.

«В этом году мы достаточно активно и масштабно радуем выставочной деятельностью не только жителей и гостей столицы, но региональную и иностранную общественность. <…> Одна из серьезных выставок была посвящена 80-летию формирования дивизий народного ополчения и их боевому пути. <...> Мы провели параллели с другими юбилейными датами, которые выпали на этот год, в том числе рассказали о Нюрнбергском процессе. В этом году 75-летие вынесения приговора и события битвы под Москвой тоже имели обсуждение в рамках процесса», — сказал Лучкин.

Он добавил, что это логически увязали с выставкой, посвященной московским ополченцам. Таким образом, сотрудники музея показали как атакующую сторону, так и обороняющуюся. Кроме того, был представлен ряд уникальных работ фронтовых художников. Некоторые из них ранее нигде не были опубликованы.

«Сейчас завершила свою работу выставка, которая приехала к нам из Сербии из музея «21 октября» в городе Крагуеваце. <...> Наши коллеги из Сербии показали, что происходило в Восточной Европе», — рассказал Лучкин.

По его словам, 7 декабря в музее обороны Москвы открывается экспозиция, завершающая проект, — «Адресат – наша память». Она посвящена переписке между детьми в эвакуации и их отцами.​