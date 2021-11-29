РИАМО - 29 ноя. Студенты колледжа железнодорожного и городского транспорта в Москве смогут получить три профессии за время обучения и начать работу в ЦППК на последнем курсе в рамках нового проекта, сообщает пресс-служба компании.

На прохождение курса обучения в колледже железнодорожного и городского транспорта требуется 3 года и 10 месяцев. Прежде чем начать работать с электропоездами, студенты должны освоить профессии слесаря по ремонту дорожного состава и помощника машиниста электропоезда. Новый совместный проект ЦППК и КЖГТ позволит студентам освоить профессию машиниста электропоезда в процессе учебы.

Начало обучения новой профессии будет стартовать на последнем курсе в декабре, а в марте студенты смогут получить работу в ЦППК в качестве помощников машиниста. При этом они уже будут обладать правами на управление электропоездов. Через шесть месяцев они смогут получить возможность стать машинистами.

«Мы рассчитываем, что проект будет способствовать раннему погружению в профессию и плавной адаптации на рабочем месте. Поможет ускорить продвижение молодых железнодорожников по карьерной лестнице, а саму профессию «Машинист электропоезда» сделает более востребованной», – рассказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Ранее выпускники заканчивали обучение в колледже без права на управление электропоезда. Сначала от них требовалось полгода стажа на должности помощников машиниста, потом было необходимо полгода обучаться на машинистов и еще три месяца тренироваться с инструкторами.