РИАМО - 29 ноя. С начала текущего года специалисты устранили 1411 нарушений в сфере чистоты и порядка вдоль вылетных магистралей Московской области, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

Наибольшее количество нарушений устранили на Волоколамском шоссе – 508. Еще 137 нарушений ликвидировали на Горьковском шоссе, 133 - на Щелковском шоссе и 121 - на Дмитровском шоссе.

«Приведены в порядок 211 остановочных павильонов и 520 объектов на территориях, прилегающих к объектам в полосах отвода дорог, 79 объектов электросетевого хозяйства, 46 ограждений», – отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

За прошедшую неделю в регионе устранили 21 нарушение на объектах, которые находятся рядом с вылетными трассами.

Жителям Подмосковья рассказали о борьбе с несанкционированным вывозом отходов>>