РИАМО - 29 ноя. С начала текущего года специалисты устранили 1411 нарушений в сфере чистоты и порядка вдоль вылетных магистралей Московской области, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.
Наибольшее количество нарушений устранили на Волоколамском шоссе – 508. Еще 137 нарушений ликвидировали на Горьковском шоссе, 133 - на Щелковском шоссе и 121 - на Дмитровском шоссе.
За прошедшую неделю в регионе устранили 21 нарушение на объектах, которые находятся рядом с вылетными трассами.
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