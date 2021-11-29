РИАМО - 29 ноя. Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова обсудила с руководством АО «МСЗ» в подмосковной Электростали стратегию развития предприятия до 2030 года, об этом сообщает пресс-служба АО «ТВЭЛ».

Никипелова посетила с рабочим визитом Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). В рамках встречи с руководством предприятия были обозначены векторы развития завода по ключевым направлениям бизнеса, особое внимание среди которых уделяется развитию как ядерного, так и неядерного производства, а также повышению операционной эффективности деятельности.

В ряду актуальных неядерных направлений бизнеса – выход уникальной трубной продукции АО «МСЗ» на внешние рынки и развитие Дивизионального инженерного центра, который будет решать глобальные задачи в области лицензирования новых видов топлива для зарубежных рынков и вопросы адаптации новых разработок к пожеланиям заказчиков в постоянной кооперации с отраслевыми институтами.

Развитие ядерного направления в ближайшие годы будет тесно связано с фабрикацией топлива для реактора CFR-600 – флагманского проекта КНР в области реакторов на быстрых нейтронах. На заводе уже создан новый производственный участок для исполнения экспортного контракта между АО «ТВЭЛ» и китайской компанией CNLY (входит в корпорацию CNNC) на поставку уранового топлива для строящегося энергоблока с реактором CFR-600, включая стартовую загрузку, а также перегрузки топлива в течение первых 7 лет.

Другой перспективный проект – изготовление топлива для наземного реактора малой мощности. Совсем недавно в АО «МСЗ» был изготовлен новый вид продукции – опытная сборка с ядерным топливом для наземного реактора малой мощности. Согласно плану, строительство станции в Якутии завершат в 2028 году, АО «МСЗ» приступит к изготовлению головных ТВС для нее в 2025 году, а изготовление активной зоны запланировано на 2026 год. Подготовка к производству активной зоны начнется на заводе в 2023 году.

Отдельное внимание уделили теме профилактики Covid-19. На сегодняшний день на заводе число полностью привитых от общего количества сотрудников составляет 82,2 %.

Госкорпорация «Росатом» и АО «МСЗ» с самого начала пандемии включились в оказание материальной поддержки ЦМСЧ № 21, на базе которой был развернут ковидный госпиталь. На закупку дорогостоящего оборудования, в том числе 5 аппаратов ИВЛ и медикаментов, со стороны Росатома было выделено более 50 млн рублей, а со стороны МСЗ – порядка 15 млн. За весь период пандемии Росатом выделил на поддержку борьбы с Covid-19 на территориях своего присутствия более 1,5 млрд рублей.

«Среди всех территорий, на которых осуществляют свою деятельность предприятия Топливной компании «ТВЭЛ», Электросталь находится на первом месте по количеству вакцинированных граждан – это более 60% населения. Мы держим руку на пульсе и надеемся на скорейшее преодоление совместными усилиями сложившейся ситуации», – резюмировала Никипелова.