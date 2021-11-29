РИАМО - 29 ноя. Правом на компенсацию арендной стоимости жилья с начала года воспользовались 14 медработников подмосковного Реутова, еще пятеро стали участниками программы социальной ипотеки, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Практику компенсации стоимости аренды жилья медикам Реутова в масштабах муниципалитета мы ввели несколько лет назад. В 2021 году сумма соцподдержки достигла 10 тыс. рублей за комнату и 30 тысяч рублей за аренду трехкомнатной квартиры. С января месяца этим правом воспользовались 14 медицинских работников. Еще пять врачей Центральной городской клинической больницы Реутова стали участниками губернаторской программы социальной ипотеки», - рассказал Каторов.

Он уточнил, что подобные меры позволяют привлекать на работу в Реутов квалифицированных специалистов и сокращать очереди на прием к врачу.

Ранее в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о введении на региональном уровне компенсационных выплат за аренду жилья иногородним врачам. Также финансовую поддержку будут получать водители машин скорой и неотложной помощи и операторы телефонных линий.