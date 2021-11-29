РИАМО - 29 ноя. В своей работе сотрудники Государственного музея обороны Москвы применяют современные подходы, они активно используют Youtube и проводят для школьников медиаклассы, сообщила заведующий отделом научно-просветительской работы музея Ксения Наземцева.

«С учениками мы в ноябре-декабре начали вести работу по информатизации нашего музея. Это проект «Медиакласс», который мы запустили 24 ноября. Дети узнают историю не только от нас, они имеют возможность делать свои проекты, брать интервью у наших сотрудников, к чему мы, кстати, долго готовились», — сказала Наземцева.

Она пояснила, что в рамках этого проекта дети имели возможность выступить в роли журналистов (репортеров, операторов) и задавать вопросы сотрудникам музея. Свои работы они размешают на портале «Медиакласс».

Также музей реализовал другой проект «Музейный час». В рамках него всем желающим предлагается пройти тестирование по видеороликам, размещенным на Youtube-канале учреждения культуры.

«Мы предлагаем им окунуться в мир не только информационных технологий, но и истории. Потому что знание истории помогает нам не совершать ошибок, которые были сделаны в прошлом, и помогает строить будущее. Поэтому основная наша работа с посетителями - это, конечно, дети», — добавила Наземцева.

По ее словам, при работе со старшеклассниками викторины и квесты пользуются спросом. Сотрудники музея стараются сделать программу максимально разнообразной, несмотря на узкую тематику. Например, этим летом открыли детский центр «Зарница».

Наземцева отметила, что результаты данной работы музея являются удачными. За летнее время дети смогли ознакомиться со всеми темами, связанными с Великой Отечественной войной.

Завотделом научно-просветительской работы музея уточнила, что такие новшества помогли привлечь новых посетителей.

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