В ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване выявили новый штамм коронавируса – «омикрон». Эксперты считают, что он может быть намного опаснее, чем штаммы «альфа» и «дельта»: предположительно, против него существующие вакцины менее эффективны, а сам он более устойчив к антителам у переболевших. Из-за мутирующей формы вируса страны массово вводят ограничения на авиасообщение. О том, куда добрался «омикрон», чем он опасен и какие ограничения уже ввели в мире, читайте в материале РИАМО.

Необычные симптомы

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила новый штамм коронавируса B.1.1.529. Он содержит 32 мутации в S-белке – это больше, чем в предыдущих известных штаммах. Эксперты назвали новый штамм по имени 15-й греческой буквы «о» – «омикрон».

Специалисты предполагают, что «омикрон» изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно, больного ВИЧ.

Для «омикрона» характерны сильная усталость и головная боль. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе была первой, кто сообщила о пациентах с мутировавшим вариантом вируса. Она начала подозревать о появлении нового варианта вируса после того, как к ней стали часто приходить больные с необычными проявлениями коронавируса. В том числе молодые пациенты жаловались на сильное чувство усталости, а у шестилетнего ребенка наблюдался учащенный пульс и высокая температура.

При этом у больных отсутствовали привычные для коронавирусов симптомы – пропажа вкуса и обоняния. У зараженных новым штаммом также редко повышалась температура тела и болело горло. Из-за непривычных новых симптомов некоторые даже не подозревали, что у них коронавирус.

Сообщается, что большинство поступающих в больницы ЮАР со штаммом «омикрон» – молодые люди.

«Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии», – рассказала на пресс-конференции в субботу Рудо Матива из больницы в городе Соуэто. По ее словам, около двух третей пациентов не привиты.

При этом, по данным ВОЗ, большинство диагностических тестов могут выявлять штамм «омикрон».

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Где выявили «омикрон»

Изначально мутировавший Covid-19 обнаружили в Ботсване, а спустя несколько дней – в ЮАР. Сейчас же он активно распространяется. Так, зараженные есть в Гонконге, Австралии и Израиле.

Распространяется новый штамм Covid-19 и в Европе. Случаи заражения уже подтверждены в Бельгии, Великобритании, Германии, Чехии, Италии, Нидерландах и Австрии. Также 13 заражений штаммом «омикрон» выявили в португальской футбольной команде «Белененсеш». Все инфицированные изолированы от общества.

Сенатор Владимир Круглый заявил в воскресенье, что на территории России также есть случаи инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Источником его распространения могут быть россияне, которые посещали Египет, уверен он.

При этом глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил журналистам данную информацию. Представитель ведомства отметил, что по состоянию на 28 ноября новый штамм в России не зафиксировали.

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Новый штамм – угроза для мира?

По итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов эксперты ВОЗ приняли решение включить новый штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность. Ранее к такому типу относились штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

Штаммы коронавируса, включенные в эту группу, в частности, имеют повышенную скорость передачи и изменение клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты вируса могут снижать эффективность существующих вакцин и препаратов для лечения болезни, а также быть устойчивыми к защитным антителам переболевших. В ВОЗ допустили, что у переболевших COVID-19 может быть повышенный риск заражения новым штаммом, однако подчеркнули, что это лишь предварительные данные.

Эксперты ВОЗ считают, что новая разновидность вируса может стать угрозой для стран из-за возможного быстрого распространения и устойчивости к вакцинам. По их мнению, могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки коронавируса из-за «омикрона».

«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне является высокой», – отмечается в докладе организации.

При этом, по словам руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимира Гущина, паниковать из-за «омикрона» не стоит. В эфире телеканала «Россия 24» ученый отметил, что следует по-прежнему вакцинироваться и носить защитные маски, а тем, кто уже привит – пройти ревакцинацию.

К слову, по состоянию на 29 ноября врачи не зафиксировали ни одной смерти из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

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Закрытие границ

В связи с распространением нового штамма многие страны вводят ограничения. В частности, в России приняли решение с 28 ноября запретить въезд для иностранцев, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Аналогичный запрет распространяется и на тех иностранцев, кто провел в этих странах последние 10 дней.

При этом некоторые государства полностью закрывают авиасообщение, а другие помещают прибывающих на карантин. Так, например, немецким авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для своих граждан с территории ЮАР, а Великобритания приостановила авиасообщение с шестью африканскими странами. В свою очередь, Израиль запретил своим гражданам посещение всех стран Африки, кроме северной части континента, а Сингапур, Бахрейн и Италия ввели ограничения на въезд из ряда стран Африки.

Среди стран, которые ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса, также Чехия, Австрия, Саудовская Аравия, Швейцария, Турция, США, Египет и другие.

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