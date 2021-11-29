РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В городском округе Люберцы скончалась участница Великой Отечественной войны Анна Ефимова, сообщил корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» председатель совета ветеранов горокруга Иван Авраменко.

Анна Федоровна родилась и жила на Украине. В 1942 году ее призвали на войну. Тогда она закончила учиться на санинструктора.

«Она говорила, Ворошиловград был оккупирован. Ей повестка пришла из военкомата, и она попала в стрелковую дивизию», - сказал Авраменко.

На войне Анна Федоровна получила ранение в голову, после которого несколько дней была без сознания. Ей сделали операцию и удалили осколки. Анна Федоровна поправилась. По словам друзей, несмотря на ранение в голову, у нее сохранялась необыкновенная память.

В Люберцы Анна Федоровна переехала в конце 1990-х годов. К ней в гости приходили школьники. Участница войны рассказывала им о боевых действиях и героях страны.