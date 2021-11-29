РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. Представители спортивной школы «Котельники» заняли призовые места на втором этапе чемпионата России по настольному хоккею по версии Stiga, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир проходил в Москве. Участие принимали как взрослые, так и юные спортсмены.

Котельники представили Станислав Капсамун, Максим Буханцов и тренер Владимир Арешкин.

Второе место завоевал Арешкин, а третьим стал Капсамун.