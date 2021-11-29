РИАМО - 29 ноя. Открытие новогодних ярмарок на территории Московской области в преддверии 2022 года запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С 1 декабря текущего года на территории муниципальных образований Московской области начнут работу тематические ярмарки, приуроченные к празднованию Нового года. Открытие первой Новогодней ярмарки запланировано в городе Лыткарино, которая пройдет с 1 по 5 декабря», - сказал Сергей Воскресенский.

Новогодние ярмарки пройдут в 34 городских округах: Балашиха, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и других.

«Всего в декабре в Подмосковье планируется провести порядка 70 Новогодних ярмарок, что почти на 20 больше, чем в прошлом году, когда была проведена 51 Новогодняя ярмарка», - отметил Сергей Воскресенский.

На ярмарках будет представлен огромный выбор новогодних игрушек и гирлянд, товаров для дома, широкий выбор товаров народного потребления, сувенирная продукция с тематикой праздника, в том числе созданная руками подмосковных мастеров.



Воскресенский добавил, что массовое открытие ярмарок с праздничной новогодней тематикой начнется с 20 декабря, на это время приходится пик новогодней торговли.

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