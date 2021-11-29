РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В результате ДТП на Симферопольском шоссе в подмосковном Подольске госпитализировали водителя загоревшейся «Газели», сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник около 10:50 на Симферопольском шоссе перед съездом в сторону микрорайона Климовск в Подольске произошло столкновение «Газели» и грузовика Volvo, в результате чего «Газель» загорелась.

«Столкновение произошло в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Газели». Он жив. Его госпитализировали в больницу Подольска», - сказал сотрудник.