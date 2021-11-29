РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В квартире 91-летней жительницы городского округа Люберцы Валентины Кузнецовой установят новый оконный блок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обустройство организовал депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Заказали для ветерана новые ПВХ рамы, организовали установку, монтажники справились в короткий срок», - сказал Дениско.

Также с депутатом люберецкой фракции «Единая Россия» Александром Мурашкиным он проверил качество работ. Волонтеры помогли убрать мусор после ремонта.