РИАМО - 29 ноя. Подмосковные полицейские задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении серии телефонных мошенничеств на территории Сергиево-Посадского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Один из эпизодов мошенничества произошел в конце сентября. На телефон жительницы Сергиево-Посадского округа позвонила неизвестная, назвавшая себя ее дочерью. Женщина сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, и чтобы избежать уголовной ответственности ей требуются деньги – 800 тыс. рублей.

Пенсионерка собрала 177 тыс. рублей которые уже были в доме и по указанию передала их через курьера. После этого женщина сняла еще 173 тыс. рублей с банковского вклада и снова передала их мошенникам с помощью такси. После этого женщина позвонила дочери и выяснила, что она не попадала в ДТП и не просила у матери денег.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«Полицейскими была оперативно установлена личность подозреваемого, который забрал похищенные деньги у таксиста. В результате разыскных мероприятий он задержан на территории Белгородской области», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что задержанный причастен еще к 5 телефонным мошенничествам, совершенным на территории Сергиево-Посадского округа. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 млн рублей.

Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают личности его возможных сообщников и их причастность к ранее зарегистрированным преступлениям.

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