РИАМО - 29 ноя. C начала этого года в Подмосковье свыше 2,8 тыс. питомцев были чипированы. Устройство поможет найти животное, если оно потеряется, или оказать ему помощь благодаря записанной на нем информации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, чип содержит в себе идентификационный номер, который вводится в специальную базу, в паспорт маркированного животного добавляют отметку с индивидуальным номером. Вся процедура проходит за короткое время, является безболезненной. Чтобы установить чип, достаточно привести питомца на прием к врачу.

«В государственных ветеринарных лечебницах Московской области чипирование с начала текущего года прошли 2836 питомцев. Чипирование позволяет вести наиболее активный образ жизни владельцу, не думая о том, куда пристроить своего питомца. Также у питомца появляется гораздо больше шансов вернуться домой, если он потеряется», – рассказал Воскресенский.

Еще процедура поможет найти владельцев, которые сами выгнали своих питомцев из дома, и обезопасит людей и животных от общих заболеваний.

Чипировать питомца можно во всех государственных ветучреждениях Подмосковья. Оформить заявку в удобную государственную лечебницу можно через в Единый контакт - центр Государственной ветслужбы по телефону: +7 (495) 668-01-25.

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