РИАМО - 29 ноя. ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе А-107, между населенными пунктами Панино и Нестерово в Раменском округе. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Из-за нарушения ПДД на трассе произошло лобовое столкновение легковой машины и рейсового автобуса.

В результате аварии движение на дороге не перекрывалось, но затруднено. На месте ДТП возгорания и розлива топлива нет.

В ликвидации последствий дорожной аварии принимают участие 16 человек и 5 единиц техники.