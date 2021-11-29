РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В поселке Красково городского округа Люберцы открылся дом танца «Джем», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Хореографический ансамбль «Джем» был создан в 2000 году. За 21 год существования под руководством педагога высшей квалификационной категории Елены Фоминой коллектив стал многократным обладателем Гран-при, лауреатом премий и различных международных, региональных, районных фестивалей и конкурсов», - отметил глава.

В ансамбле «Джем» тренируются более 200 человек от 3 до 20 лет. Здание расположено по адресу: улица 2-ая Заводская, дом 1/1.