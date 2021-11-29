РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 ноя. Росгвардейцы поддержали всероссийскую акцию «С любовью к маме» приуроченную ко Дню матери и поздравили с эти праздником сотрудницу щелковского отдела вневедомственной охраны, капитана полиции Светлану Кочетову, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Светлана Кочетова успешно совмещает материнство и службу, вместе с мужем, который также работает в правоохранительных органах, воспитывает 2 дочерей.

«Дети понимают всю сложность и напряженность моей работы и всегда относятся к профессиональному долгу с пониманием. Важно помнить, что основа нашей жизни, то, для чего мы живем, – это наши дети. Все, что мы в них вложим, они отдадут нашим будущим поколениям. Поэтому любите детей, дарите им свои самые лучшие качества и тогда мир станет лучше», - сказала Кочетова.

Светлана служит во вневедомственной охране уже порядка 20 лет, она дежурная пункта централизованной охраны Щелковского отдела вневедомственной охраны. Вся семья гордится мамой и берет с нее пример.

Свободное время Светлана любит проводить в кругу семьи. Супруги очень любят путешествовать семьей и для них это самая интересная часть жизни и досуга. Помимо всего представительница Росгвардии увлекается дизайном и оформлением интерьера, а для души занимается мыловарением. Это хобби ей приносит моральное и эстетическое удовольствие.

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