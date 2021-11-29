РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Жители одного из домов Подольска на улице Колхозная пожаловались на соседей, справляющих нужду в лифте, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Сергей Кулев.

Жители дома №20 по улице Колхозная пожаловались депутату на проживающих в их подъезде соседей, которые не соблюдают правила и нормы поведения и содержания общего помещения. В частности, не все целесообразно используют лифты подъезда, выбрасывая там мусор и справляя нужду.

«Управляющая компания установила в подъезде и на входной группе камеры. Жильцы подъезда просят установить камеру именно внутри лифта. Было принято решение о проведении собрания собственников и сбора подписей для дальнейшей проработки данного вопроса», - написал Кулев.