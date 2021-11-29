РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Готовность роддома в подмосковном Красногорске, где проводят капитальный ремонт, составляет 68%, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел оперативное совещание с руководителями управлений и профильных служб городского округа.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Константин Гнуни сообщил, что строительная готовность Красногорского роддома, в котором проходит капремонт, – 68%. На одном из этажей уже уложен кафельный пол, на очереди – малярные работы. Дмитрий Волков поручил увеличить количество рабочих на объекте, чтобы ремонт был завершен в срок.

Руководитель муниципалитета поручил блоку безопасности ежедневно контролировать участки, где традиционно возникают несанкционированные спуски для катания на санках и «ватрушках». А там, где такой вид развлечений у жителей востребован и есть техническая возможность, коммунальные службы должны организовать комфортные горки.

Также в ходе совещания обсудили актуальные вопросы ЖКХ и строительства социальных объектов.

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